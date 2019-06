James Rodriguez-Napoli | Alvino annuncia | “Il Real si è convinto | si aspetta l’ultimo

CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real : CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real CorSport – James Rodriguez vuole scrivere la favola Napoli insieme ad Ancelotti. Resta una differenza economica col Real. Una distanza di 10 milioni di euro separa il club azzurro e i blancos per la chiusura dell’ affare, con l’ attaccante colombiano sempre più convinto di venire a Napoli per ...

SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas - si insiste per Manolas : il punto” : SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto” SKY – Il Real apre al prestito di James Rodriguez al Napoli. Offerta per Elmas, si insiste per Manolas: il punto”. Segnali positivi per l’ attaccante colombiano. Secondo il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Napoli ha fatto una Offerta per Elmas del Fenerbahce ed insiste per Manolas, ...

Dalla Spagna : James Rodriguez sempre più vicino al Napoli : Secondo il giornale online Don Balon, James Rodriguez non deciderà del suo futuro prima di aver finito la sua esperienza in Copa America ma ha una priorità: venire a giocare a Napoli. Anzi, di più: ricongiungersi a Carlo Ancelotti. Il trasferimento al Napoli gli garantirebbe di essere il più pagato della rosa, di giocare in Champions League e in Serie A, un campionato che non conosce ma in cui potrà contendere lo scudetto a Ronaldo e alla ...

Il Mattino : il riscatto di Ospina è un incentivo per l’arrivo di James Rodriguez : Il riscatto di Ospina da parte del Napoli potrebbe giocare a favore del club di De Laurentiis anche nella trattativa con James Rodriguez. Ospina è il cognato del colombiano. I due sono alle prese con la Copa America, sono rimasti molto amici anche dopo il divorzio di James da Daniela Ospina. Proprio questa amicizia e le parole che Ospina spende sempre per la nostra città potrebbero convincere James a decidere per il trasferimento, scrive il ...

James Rodriguez : “Non so ancora niente del mio futuro. Penso alla Nazionale” : James Rodriguez, il sogno nel cassetto del Napoli, che tenta in tutti i modi di strapparlo al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria della sua Colombia contro l’Argentina in coppa America, in cui si è reso protagonista di un mirabile gesto tecnico ai danni di Messi. Hai tempo per pensare al Real Madrid? “No, davvero non so ancora niente ” alla domanda sul suo futuro e se tornerà a ...

VIDEO – James Rodriguez scatenato fa un tunnel a Messi : James Rodriguez conquista punti, se mai fosse stato necessario. Nella prestazione di ieri della Nazionale colombiana contro l’Argentina il centrocampista del Real Madrid si è reso protagonista di una giocata tecnica davvero fantastica superando in facilità Leo Messi con un tunnel. Il Napoli continua intanto la sua trattativa, nonostante l’intromissione della Juventus, per portarlo alla corte di Ancelotti che, conoscendo il ragazzo, ...

CorSport : La Juve si inserisce nell’affare James Rodriguez : Intrecci complessi e voci che si accavallano su James Rodriguez, riporta il Corriere dello Sport, mentre sembrava a buon punto la trattativa con il Real, arrivano nuove indiscrezioni dalla Germania dove Matthaus ha fatto sapere che Cristiano Ronaldo ha chiesto a James di andare con lui alla Juve. Un impiccio non da poco, perché De Laurentiis in tanto cercava di strappare a Florentino un accordo diverso rispetto ai 42 milioni da pagare cash per ...

VIDEO – Assist James Rodriguez - non è la play station : Nella gara di esordio per l’Argentina e la Colombia, i “cafeteros” si sono imoposti sulla squadra di Leo Messi per 2-0. Il primo gol parte da un lancio di James Rodriguez, un cambio di gioco dall’altra parte del campo al millimetro, il VIDEO dell’Assist di James: Ti potrebbe interessare anche: Argentina-Colombia, gli highlights del match – VIDEO Italia-Polonia, streaming e tv: dove vedere ...

Gazzetta : La Juve sfida il Napoli per James Rodriguez : La Juventus è rimasta spiazzata dalla manovra rapidissima del Napoli su Manolas – sul quale c’era anche il suo interesse – e questo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe portare il club bianconero a dare filo da torcere al Napoli nella trattativa per James Rodriguez. Il colombiano che tanto piace ad Ancelotti, piace anche a Fabio Paratici, che vorrebbe portarlo alla Juventus per affiancarlo a Cristiano Ronaldo. Anche per ...

Napoli - De Laurentiis sogna James Rodriguez : una multinazionale formato giocatore : Il colombiano James Rodriguez potrebbe essere il grande colpo dell'estate del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. C'è l'apertura di quest'ultimo per provare a portare il trequartista del Real Madrid alle pendici del Vesuvio e accontentare il tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Il 28enne è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore così come il messicano Lozano. Dunque, il tecnico di Reggiolo, che attualmente si trova in Canada, ...

Trattativa James Rodriguez – Più marketing che calcio : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive in merito agli sviluppi sulla Trattativa James Rodriguez – Napoli. Trattativa James Rodriguez – Ormai non è più solo una questione calcistica ma anche di marketing. L’appeal mediatico del colombiano sta spingendo l’Adidas a sobbarcarsi parte dell’ingaggio che potrebbe percepire dal Napoli. Tutti in attesa “A Madrid sono i giorni di Hazard, e di ...

Per il Mattino nella trattativa per James Rodriguez potrebbe rientrare Theo Hernandez : James Rodriguez è il primo nome in coma alla lista dei pensieri del Napoli, sia perché Ancelotti lo ha reputato fondamentale, sia perché il presidente vorrebbe portare in azzurro un campione per accontentare anche i tifosi. Nonostante dalla Spagna arrivino notizie confortanti dell’inserimento dell’Adidas pronto a facilitare il Napoli nell’ingaggio del calciatore, la trattativa con il Real presenta più di una difficoltà. Il ...

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...