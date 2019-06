Direzione PD | Zingaretti fa un appello all' unità

blogo

(Di martedì 18 giugno 2019) Questa mattina si è aperta ladel PD con la relazione del segretario Nicola. Nei sette minuti a sua disposizione (come per tutti gli altri partecipanti), il governatore del Lazio ha fatto unall', che arriva proprio all'indomani delle dichiarazioni di Ettore Rosato, il renziano che ha chiesto ai giornalisti di non fagli difendere il PD die che ha sottolineato che non c'è una vera leadership.ha detto:"Non affossiamo i primi segnali di ripresa del Pd. L'azione deve essere rivolta tutta all'esterno, dove c'è una situazione di pericolo. Sento su di me tutta la responsabilità di proporre un intervento per ricreare un clima di fiducia e per combattere le nostre battaglie. Non faccio appelli ai buoni sentimenti tra noi ma ragioniamo sulla linea politica per un terreno comune di ricerca, elaborazione, confronto e ...

