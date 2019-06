VIDEO GP Catalogna MotoGP 2019 | highlights e sintesi Lorenzo travolge Dovizioso | Rossi e

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) A Barcellona è andato in scena uno spettacolare GP, settima tappa del Mondiale. La corsa si è decisa nel corso del secondo giro: Jorgeha commesso un errore gravissimo in curva 10, è entrato con troppa foga e si è steso tirando giù Andrea, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche Valentinoe Maverick Vinales. Subito eliminati quattro dei possibili contendenti per il successo, tutto facile per Marc Marquez che ha preso il comando delle operazioni e ha dominato riuscendo ad allungare in classifica generale (37 punti di vantaggio su). Bella battaglia tra Danilo Petrucci, Fabio Quartararo e Alex Rins per gli altri due gradini del podio. Di seguito ilcon glie ladel GP, settima tappa del MondialeGP: Clicca qui per ...

deky1982 : LORENZO sei il solito C......E!!!! Per servilismo a Marquez ed alla Honda si fa anche questo, vero Jorge??? - infoitsport : Diretta MotoGp/ Streaming video Tv8 gara live: tutti in griglia, via! (GP Catalogna) -