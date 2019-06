Terremoto in Friuli, nuova scossa all’alba di magnitudo 3.5: avvertita fino in Austria (Di sabato 15 giugno 2019) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata in Friuli nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, poco dopo le 6 di sabato mattina. La scossa è stata percepita in numerose zone della regione e alcune segnalazioni sono giunte anche in Austria. Ieri pomeriggio un altro sisma aveva interessato la stessa zona. (Di sabato 15 giugno 2019) Unadidi3.5 è stata registrata innella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, poco dopo le 6 di sabato mattina. Laè stata percepita in numerose zone della regione e alcune segnalazioni sono giunte anche in. Ieri pomeriggio un altro sisma aveva interessato la stessa zona.

Un’altra scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, sabato 15 giugno, in Friuli Venezia Giulia. Dopo il sisma di ieri pomeriggio di magnitudo 4, stamane la terra ha tremato poco dopo le 6 del mattino a Tolmezzo, in provincia di Udine. La scossa di terremoto, di magnitudo 3.5 della scala Richter secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ipocentro individuato a una profondità di un chilometro, è stata percepita in numerose zone della regione e non solo: alcune segnalazioni sono infatti giunte anche in Austria, oltre che da Tarcento, Tricesimo, San Giovanni al Natisone, Reana del Rojale, Attimis, Treppo Grande, Tavagnacco, Magnano, Cavazzo, Castelnuovo del Friuli, Pavia di Udine, Gemona e Udine. In pratica questa mattina è stata svegliata dal sisma la popolazione in tutta la montagna friulana e in pianura.