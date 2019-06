Quando il segreto è il piano B

vanityfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Thomas EdisonHilary SwankB.B. kingJ.K. RowlingLady GagaStephen KingSteven SpielbergMichael JordanCharlie ChaplinAlbert EinsteinCapita nella vita che le cose non vadano come sperato, che quella che sembrava essere la strada giusta per raggiungere traguardi importanti si riveli in realtà un mezzo, se non un totale fallimento. La tentazione allora è quasi sempre quella di gettare la spugna , eppure… eppure se avessimo la possibilità di scambiare due chiacchiere con Stephen King, Albert Einstein, Michael Jordan o Charlie Chaplin, molto probabilmente cambieremmo idea. Sono loro infatti i protagonisti di “B. Come trasformare le difficoltà in opportunità e le sconfitte in successi”, un nuovo libro, edito da Centauria, che raccoglie 24 biografie esemplari: 12 uomini e 12 donne che mostrano ai lettori come dietro ogni storia di successo si nascondano spesso cadute e fallimenti e come ...

esauresile : Vi svelo un segreto: quando diciamo che per ora non vogliamo figli e ci bastano i gatti, non dovete fare per forza… - saranolli123 : RT @Masse78: Vi svelo un segreto: Se uno sta zitto quando qualcuno gli fa un torto non è per debolezza. Molto spesso si tace per educazione… - bea_sabiu : RT @Masse78: Vi svelo un segreto: Se uno sta zitto quando qualcuno gli fa un torto non è per debolezza. Molto spesso si tace per educazione… -