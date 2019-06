optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Arrivano notizie non positive a proposito di un’attrice che negli anni abbiamo imparato a conoscere anche qui in Italia, visto che da più fonti giungono conferme su. Secondo fonti vicine alla famiglia, senza dimenticare quanto è stato riportato da bufale.net, effettivamente la donna sarebbe deceduta nella giornata di ieri, 13 giugno. Anche Wikipedia riporta la data del decesso, mentre alcuni siti affermano che si tratti della solita fake news che di tanto in tanto prende di mira personaggi famosi. Al momento, l’annuncio supossiamo darlo come ufficioso, ma tutti gli indizi raccolti fino a questo momento purtroppo fanno propendere verso la notizia autentica. Di sicuro nel corso delle prossime ore ne sapremo di più, ma è chiaro che anche qui da noi ci sia ormai rassegnazione. Sono più diffusi di quanto ci si potesse aspettare, infatti, i club ...

OptiMagazine : Analisi sull’annuncio di Edith González morta: stavolta non è una bufala -