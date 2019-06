Panchina Fiorentina | Commisso risolve la questione allenatore | confermato Vincenzo

Panchina Fiorentina - le ultime : Commisso non ha fretta - prima Montella e poi il futuro : La Fiorentina vuole fare le cose per bene. Dopo il cambio di proprietà, le intenzioni di Rocco Commisso sono quelle di agire con calma, senza fretta. Proprio per questo, il neo patron incontrerà Vincenzo Montella entro la fine della settimana a New York e solo successivamente, in caso di fumata nera, virerà su altre strade, come quelle di Spalletti e Gattuso. E’ anche possibile, tuttavia, che il tecnico rimanga, ma se ne saprà di più ...

Panchina Fiorentina - Commisso prova a ‘scoprirsi’ : “Incontro con Montella?” lui risponde così : Da qualche giorno Rocco Commisso è il nuovo patron della Fiorentina. Entusiasmo e sincerità sembrano emerse dalle sue prime parole come presidente viola. Ma si inizia anche a parlare di allenatore e mercato. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky’ e ‘Radio Bruno’. “Un incontro con Montella e con Pradè? Può darsi che ci sarà, può darsi di no. Non confermo, né smentisco. Quelle passate qui in Italia sono state ...

Panchina Fiorentina - decisione a sorpresa : Montella verso la conferma : Panchina Fiorentina – Inizia un nuovo progetto in casa Fiorentina con l’obiettivo di tornare grandi protagonisti dopo una stagione di grande delusione e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata. Adesso è però tornato l’entusiasmo per il cambio di proprietà con l’arrivo in viola di Rocco Commisso, il nuovo proprietario si è già presentato con il botto e l’intenzione è riportare la Fiorentina ...

Notizie del giorno – La Fiorentina sogna in grande per la Panchina - Jorginho duro su Sarri - le ultime sullo stupro di Neymar : ALLENATORE Fiorentina, TRA IDEE CONCRETE E DUE SOGNI – A Firenze sta iniziando un nuovo progetto con un nuovo proprietario, Commisso, che ha intenzione di presentarsi con il botto e costruire una squadra competitiva. La prima mossa sarà quella dell’allenatore. Si è parlato di un profilo internazionale ed il nome ideale sembra quello di Claudio Ranieri. Una soluzione porta ad un altro ex Roma, Di Francesco, mentre i sogni sono ...

Fiorentina - Montella non sarà in Panchina contro il Genoa : squalifica Montella Fiorentina. Manca ormai una sola giornata alla conclusione di questo campionato e la Fiorentina, impegnata in casa contro il Genoa, è chiamata a vincere se vuole avere l’assoluta sicurezza della permanenza in Serie A. I viola dovranno però affrontare l’impresa senza il sostegno del loro tecnico: Vincenzo Montella. L’allenatore campano è stato infatti […] L'articolo Fiorentina, Montella non sarà in ...