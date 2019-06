Ok norma R.Radicale,ma governo spaccato

Via libera nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera a un emendamento del Pd (a firma Sensi e Giachetti) per 'salvare' Radiocon un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019 Il testo è stato riformulato, spiegano i dem, su proposta della Lega ma ilcon il viceministro dell'Economia Laura Castelli,ha dato parere contrario Hanno votato a favore la Lega e tutti gli altri partiti,mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro.La misura punta a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi.(Di giovedì 13 giugno 2019)