Leasys - Il noleggio breve è su Amazon a un prezzo promozionale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Prosegue la collaborazione tra la società: dopo aver proposto le sue soluzioni a lungo termine Be Free, la controllata di FCA Bank lancia ilsulla piattaforma di Jeff Bezos. Liniziativa, che prosegue idealmente un percorso di digitalizzazione avviato nel 2011 con i configuratori virtuali, è stata svelata a Roma nel corso della presentazione dei nuoviMobility Store, gli hub fisici dellazienda.Un voucher. Per il debutto delsu, la società leader in Italia nel long term rental offre da oggi la possibilità di avere in affitto per tre giorni alcune vetture del gruppo FCA acquistando un voucher a 29,99 euro sul portale di e-commerce. In particolare, gli utenti del gigante di Seattle potranno scegliere tra le Fiat 500, 500L Cross e Tipo Wagon, nonché Alfa Romeo Giulia, Jeep Compass e Lancia Ypsilon. Il buono andrà utilizzato entro il ...

