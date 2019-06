eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019)sebbene si potesse pensare il contrario èun progetto vivo. Il titolo è stato mostrato lo scorso E3, e sebbene sia riapparso sul palco durante quest'edizione della fiera, ci giungono notizie riguardo il suo.Come riporta VG247 infatti, a confermarlo è stato Rod Fergusson, Studio Head di The Coalition, il quale ha dichiarato cheine che serviràdella pazienza per vedere qualcosa del gioco."L'anno scorso volevamo parlare di tutti e tre i giochi e mostrare che a Microsoft stiamo triplicando il franchise diof War, ma adesso stiamo cercando di assicurarci che non si parli sempre di tutti e tre i prodotti insieme. Discuteremo diprossimamente" dichiara lo sviluppatore.Leggi altro...

Eurogamer_it : Gears Tactics non è morto, ma ancora in sviluppo #GearTactics - FPSREPORTER : Gears Tactics tornerà a farsi vedere alla Gamescom - Multiplayerit : Gears Tactics, all'E3 2019 Microsoft ha confermato che è ancora in sviluppo -