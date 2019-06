Tragedia sulla A21 | muoiono i genitori Bimbo di 6 mesi salvo grazie al seggiolino

Luna di miele finisce in Tragedia : mistero sulla morte di una donna di 31 anni in un hotel 5 stelle dello Sri Lanka : Una donna britannica è morta per una sospetta intossicazione alimentare mentre era in Luna di miele in Sri Lanka. Usheil Patel, 31 anni, si è sentita male subito dopo essere arrivata all’Amar Galle hotel, 5 stelle. L’indomani mattina è stata trasportata in un ospedale locale insieme al marito Khilan Chandaria, 33 anni, che si era sentito male insieme a lei. La causa della morte non è ancora stata confermata, ma si sospetta si sia trattato di ...