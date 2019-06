Ora in Botswana essere gay non è più reato

wired

(Di martedì 11 giugno 2019) Un’attivista mostra la bandiera arcobaleno all’interno della Corte suprema di Gaborone, in(foto: TSHEKISO TEBALO/AFP/Getty Images) L’omosessualità innon è più un crimine. La Corte Suprema del paese africano ha dichiarato incostituzionali due sezioni del codice penale che punivano con sette anni di carcere qualsiasi “conoscenza carnale con un’altra persona contro l’ordine della natura” e con due anni “atti indecenti” in luogo pubblico e privato. I giudici si sono espressi dopo il ricorso di Letsweletse Motshidiemag, uno studente 21enne, secondo il quale le due leggi violavano i suoi diritti fondamentali e la sua libertà di espressione. Nella sentenza si legge che l’orientamento sessuale non è dettato dalla moda ma è qualcosa di innato e la società non dovrebbe occuparsi degli atti privati tra due adulti consenzienti, perché punire ...