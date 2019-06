Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York

ilpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Almeno una persona sarebbe morta, ma il governatore Cuomo ha negato che si sia trattato di terrorismo

VincenzoVinse71 : @gjoegl non per questo ma è caduto un elicottero su un edificio di 54 piani - tulisso : RT @ilpost: Un elicottero è caduto sul tetto di un palazzo a New York - MIiracleAligner : Io totale come l'amico di mio fratello che lavora ad appena 3 isolati da dove è caduto l'elicottero e non si è accorto di niente -