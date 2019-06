Serse Cosmi | sfuriata dopo la sconfitta del Venezia | “Retrocessi? Vi sputo in faccia”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Io non sono amareggiato, ho il vomito. Al primo che mi rimprovera questa retrocessionein faccia. Voglio che qualcuno mi dica perché sono stati giocati questi playout“. Tutta la rabbia dinelgara di-Salernitana, il match che ha sancito la retrocessione dei lagunari in Serie C. Il tecnico però non se la prende per il risultato del campo, bensì per quello che è successo nelle Aule di Tribunale.la retrocessione del Palermo per irregolarità gestionali, ilcredeva di essere salvo. Invece la Corte d’appello Figc meno di due settimane fa ha ribaltato tutto, comminando una penalizzazione soft di 20 punti per i rosanero (che così restano in B) e decretando quindi che i play-out si sarebbero giocati tra le due squadre arrivate quint’ultima e quart’ultima sul campo, come da regolamento. ...

