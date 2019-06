Estate con Don Matteo in TV | dal 13 giugno al via le repliche su Rai1 in attesa

Chi è Beppe Convertini - nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate e amico di Rocco Casalino : Beppe Convertini è il nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate che nei giorni scorsi ha fatto discutere soprattutto per via della sua amicizia con Rocco Casalino. Attore, modello e conduttore, Giuseppe “Beppe” Convertini è originario di Martina Franca, in provincia di Taranto ed è arrivato al successo quando era giovanissimo, mostrando da subito le sue doti artistiche. Classe 1971, quando era poco più che maggiorenne si è ...

Pestaggio con finalità di rapina in ex kartodromo : 6 persone arrEstate : Roma – I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno arrestato 6 cittadini romeni di eta’ compresa tra i 19 e i 43 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di rapina aggravata in concorso e lesioni personali dolose. Il branco si e’ reso responsabile di una brutale aggressione ai danni di una coppia di connazionali che si sono stabiliti nell’area del kartodromo dismesso di Guidonia. Bastoni ...

È successo in TV – 10 giugno 1971 : Il disco per l'Estate è condotto da Mike (VIDEO) : Storicamente, l'appuntamento saldo dell'estate televisiva è sicuramente Un disco per l'estate. La musica della bella stagione portata nel piccolo schermo era la vera attrazione della televisione che fu, portata nelle piazze e nei lidi più in voga. Come il Salone del Casinò de la Vallée di Saint Vincent dove Mike Bongiorno conduce la serata finale dell’ottava edizione di Un disco per l’Estate. La manifestazione, partita in radio il lunedì di ...

Circa 500 persone sono state arrEstate mentre protestavano contro le elezioni in Kazakistan : Circa 500 persone sono state arrestate in Kazakistan mentre protestavano contro le elezioni che si sono tenute domenica per eleggere il nuovo presidente del paese, le prime dalle dimissioni di Nursultan Nazarbayev, che governava dalla fine dell’Unione Sovietica. AFP dice che

Beppe Convertini a La vita in diretta Estate : Rocco Casalino non c’entra - lo sfogo : La vita in diretta estate: Beppe Convertini raccomandato da Rocco Casalino? Arriva la smentita A una settimana dall’inizio della nuova stagione, fa già discutere La vita in diretta estate. In particolare molti hanno avuto da ridire sulla scelta del nuovo conduttore, ricaduta su Beppe Convertini. Famoso più per la sua attività di attore e opinionista […] L'articolo Beppe Convertini a La vita in diretta estate: Rocco Casalino non ...

Trony si prepara all’Estate con i “Prezzi a dieta” - validi online fino al 13 giugno : Trony lancia la nuova promozione "Prezzi a dieta", valida fino al 13 giugno esclusivamente online: ecco le migliori offerte su smartphone Android e accessori. L'articolo Trony si prepara all’estate con i “Prezzi a dieta”, validi online fino al 13 giugno proviene da TuttoAndroid.

Scuola - precariato e PAS ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in Estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

L'Estate a Barbados per festeggiare rum e raccolto secondo la cultura Bajan : Ci sono almeno quattro ragioni per una visita a Barbados alla vigilia dell’estate. Basta dare un occhio al prossimo calendario estivo in programma sull’isola caraibica (ex colonia britannica indipendente dal 30 novembre 1966 come Regno del Commonwealth) per vedere i numerosi festival che dalla gastronomia alla musica mettono in risalto l’intrigante (e appagante) cultura dell’isola.La prima ragione per decidere di partire ...

I consigli di Casa Surace agli americani in arrivo in Italia per l’Estate : nel VIDEO c’è anche l’ambasciatore USA : Casa Surace, Casa di produzione nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini che gioca sulle differenze tra Nord e Sud, in previsione dell’estate sforna un nuovo VIDEO in cui elargisce consigli ai tanti americani che verranno a visitare l’Italia per le vacanze estive, in particolar modo il Sud. Il VIDEO, caratterizzato dalla solita ironia del gruppo e presentato come un’iniziativa di “soft diplomacy”, è stato realizzato in collaborazione ...

Adeguamento sismico dell’Istituto Falcone di Asola - al via i lavori entro l’Estate : Partiranno entro l’estate i lavori di Adeguamento sismico della sede dell’Istituto superiore “Giovanni Falcone” di Asola (Mantova). Il presidente della

Emily Ratajkowski - con l’Estate tornano le foto hot in bikini : La sempre splendida Emily Ratajkowski, che ormai da quasi un anno e mezzo è anche una signora sposata, è in grado di riconquistare internet praticamente a comando: il 4 giugno, a due settimane o quasi dall’inizio ufficiale dell’estate, la bellissima modella e attrice (per la gelosia della moglie di Aaron Paul) californiana ha condiviso un suo scatto in costume da bagno – peraltro già visto in passato – ma il pubblico è ...

Estate 2019 senza soste su Sky Sport con calcio - basket - motori - tennis : In arrivo su Sky un’Estate ricca di grandi eventi Sportivi, con una programmazione che non manderà in vacanza la passione. Da giugno a settembre, ci aspettano oltre 2.000 ore live, con più di 200 ore di studi e quasi 50 notti di calciomercato –...

Roberto Poletti condurrà UnoMattina Estate. Scoppia la polemica : «E’ il biografo di Salvini» : Roberto Poletti, Matteo Salvini Prima ancora di iniziare, l’estate di Rai1 è già caldissima. Ad alzare la temperatura (e le polemiche), la scelta di affidare la conduzione di UnoMattina Estate a Roberto Poletti, ex direttore della Padania e inviato dei programmi di Paolo Del Debbio, ma anche – e soprattutto – ‘biografo’ non ufficiale di Matteo Salvini. Il giornalista bellunese è infatti autore di Salvini & ...

38° Meeting Estate Ischia-Incontri Internazionali sui temi del calcio-Talenti d’Italia [FOTO] : 1/5 ...