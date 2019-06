La solitudine di Francesco nell' era dei due Papi

huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo la richiesta di dimissioni da parte dell’ex Nunzio Vigano, nel settembre 2018, un vescovo latino americano incontrando Papagli disse: “Coraggio Santo Padre”. Aggiungendo “In ogni comunità c’è un Giuda”.lo ha guardato un attimo e ha replicato: “Sì, ma il Giuda non è qui in curia, ma in America”. L’episodio è raccontato’ultimo libro di Marco Politi “Ladi” (Editori Laterza) un libro dichiaratamente dedicato al “secondo tempo” del Pontificato diche dal punto di vista geopolitico coincide con la presidenza americana di Donald Trump. Finita la luna di miele planetaria in questo “secondo tempo “ sono riemersi gli stessi problemi che avevano afflitto la seconda parte del Pontificato di ...

