repubblica

(Di sabato 8 giugno 2019) Gli ispettori di Bruxelles per 10 giorni verificheranno l'applicazionee misure disposte da Bruxelles. Il commissario alla Salute: "Sono pronto a visitare la, aspetto l'invito del miistro Centinaio"

OndaradioGargan : Xylella/ Arriva ispezione Ue in Puglia. Dall'11 al 21 giugno. Commissario aspetta invito Centinaio… - OndaradioGargan : Xylella/ Arriva ispezione Ue in Puglia. Dall'11 al 21 giugno. Commissario aspetta invito Centinaio - rep_bari : Xylella, dall'11 giugno l'ispezione dell'Ue in Puglia, Andriukaitis: 'Preoccupato' [news aggiornata alle 08:34] -