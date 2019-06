Randello minibot

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) Il duplice attacco è troppo ravvicinato per non destare il sospetto di essere coordinato. Quasi in contemporanea Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dallo stesso lato della barricata come non accadeva da tempo, prendono in mano la questioneche si trascina da giorni e la usano a mo’ dinel perenne regolamento di conti nel Governo tra politici e tecnici. Prendono di mira il ministro dell’Economia Giovanni Tria, bersaglio delle ire gialloverdi ogniqualvolta c’è un negoziato aperto con l’Unione Europea, per aver stoppato sul nascere dal G20 in Giappone l’ipotesi di utilizzare buoni del tesoro per il pagamento dei debiti della Pa. Ma la posta in gioco è però un’altra e attiene non tanto alla necessità di aiutare le piccole e medie imprese oberate dai crediti che lo Stato non paga, quanto alla partita ...

