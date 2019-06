Tutte pazze per l’acqua termale

Selfie e autografi - Tutte pazze per Alberto Angela : "Affascinate dalla sua cultura" : Il conferimento della laurea honoris causa in Comunicazione del Patrimonio culturale al divulgatore scientifico è stata...

GF - Tutte pazze del fidanzato di Francesca : "Un signore - altri avrebbero fatto una piazzata" : In Casa si commenta la reazione di Giorgio nel vedere Francesca e Gennaro in atteggiamenti molto intimi

Playoff NBA – Lou Williams e Patrick Beverley sconsolati : “le abbiamo provate Tutte per fermare Kevin Durant - è pazzesco” : Kevin Durant firma 50 punti e stende i Los Angeles Clippers in Gara-6: Lou Williams e Patrick Beverley sconsolati in conferenza stampa alla domanda sulla loro difesa su campione degli Warriors Il sogno dei Los Angeles Clippers si è spento in Gara-6. Dopo aver strappato due vittorie ai due volte campioni in carica dei Golden State Warriors, la franchigia losangelina aveva accarezzato il sogno di compiere un’impresa ben più grande, ...