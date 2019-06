“Angela e Alessio di UeD si sono già lasciati” Poi arriva la confessione di lui

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 giugno 2019) Solo pochi giorni fa il pubblico di Uomini e Donne assisteva alla scelta della bella Angela Nasti. Come anticipato da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, si è svolta rigorosamente in diretta per evitare anticipazioni e fughe di notizie e la decisione della tronista (sorella della più famosa Chiara) è stata una sorpresa. Molti infatti erano convinti che ad aver conquistato il suo cuore fosse stato Luca Daffré, con cui si era scambiata un bacio passionale. E invece Angela è uscita dallo studio conCampoli. Il ‘rivale’, Luca c’è rimasto malissimo. In studio ha mantenuto la calma e ringraziato tutti, ha abbandonato la scena e augurato alla tronista grande felicità. Ma una volta nel suo camerino, però, è scoppiato a piangere senza riuscire più a nascondere la profonda delusione. “A me dispiace nonre alle persone per quello cheveramente – ha detto fra ...

uominiedonne : Angela sceglie Alessio! Quanti ?? per loro? #UominieDonne - WittyTV : La scelta di Angela è Alessio! Ecco il primo selfie di coppia ?? #UominieDonne - KontroKulturaa : Alessio Campoli contro Angela Nasti sui social:'Ma la finisci?'. Ecco cos'è successo (Foto) - -