Pignoramento pensione | quando avviene | notifica | limite pignorabile

leggioggi

(Di giovedì 6 giugno 2019) In tempi in cui le conseguenze della crisi economica si sentono ancora, può accadere, se si è dipendenti o pensionati, di rimanere coinvolti in debiti che non si riescono a saldare.si verificano situazioni di mancato pagamento, il creditore si trova costretto a ricorrere alpresso terzi. Questo consiste nel trattenere a un terzo soggetto (datore di lavoro, INPS o istituto di credito) le somme a copertura del debito. Le trattenute agiscono, a seconda dei casi, sullo stipendio, lao il conto corrente bancario o postale. Vediamo nello specificoe come si può trattenere ilsullapresso terzi Ildellaè un’ipotesi di “presso terzi”, che consiste nel trattenere somme da crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti. Questi possono essere il datore di lavoro (se il ...

EPAS_Bitonto : Pignoramento del saldo di conto corrente presso istituto di credito; esecuzione mobiliare presso il debitore e pres… - infoiteconomia : Pignoramento pensione: limiti 2019 Inps, cos'è, calcolo importo - Crisflorida09 : RT @MarioManca: L'intervista di @stanzaselvaggia a Pamela Perricciolo è un viaggio nell'interspazio, forse la cosa più inquietante dell'int… -