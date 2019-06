ASP 7 Ragusa assume autisti | idraulici | muratori e ausiliari specializzati

Oggi - giornata di donazioni per l' ASP di Ragusa : Oggi , 4 giugno, sarà una giornata ricca di donazioni per l'Azienda Sanitaria di Ragusa , una si svolgerà a Vittoria e l'altra a Modica.

Autotr ASP orto Ragusa e Vittoria - controlli Polizia : sanzioni per 35 mila euro : Tre denunce, 2 perquisizioni, 35 mila euro di sanzioni . E’ il bilancio dei controlli nella provincia iblea della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria

ASP Ragusa - incarichi a tempo determinato : iter più snello : Diventa più snello l' iter per la presentazione di domande di lavoro a tempo determinato all'asp di Ragusa . A breve due avvisi di selezione

Sicurezza e salute : dati Dipartimento prevenzione ASP Ragusa : Il Dipartimento di prevenzione dell'asp di Ragusa ha un ruolo fondamentale per la Sicurezza e la salute . Diffusi i dati dell'attività svolta nel 2018

In agitazione i lavoratori dei servizi aggiuntivi ASP di Ragusa : Hanno proclamato lo stato di agitazione i lavoratori che si occupano dei servizi aggiuntivi all'Asp 7 di Ragusa . Chiesto il pagamento di Marzo

ASP di Ragusa : nuovi concorsi per Primari : L'Asp di Ragusa ha dato il via libera a nuovi concorsi per Primari nelle aree di Ragusa, Modica e Vittoria. Il provvedimento migliorerà l'offerta