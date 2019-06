Un adware nascosto in alcune app Android rendeva inutilizzabile lo smartphone

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) (foto: Pixabay) Una piattaforma pubblicitaria malevola chiamata BeiTaAd era nascosta in 238 applicazionipubblicate regolarmente su Google Play Store e scaricate ben 440 milioni di volte. Se subito non si notava alcun comportamento fuori dall’ordinario, da circa un giorno fino a due settimane dopo il download del software loiniziava a mostrare comportamenti strani fino a diventare praticamente, subissato da banner e video. Il sistema era quello ben noto e conosciuto come out-of-app-ads che iniziava a martellare l’utente con pubblicità non richieste e, soprattutto, mostrate al di fuori dal programma originario. Le clip con audio così come le notifiche con link cliccabili che portavano su siti poco raccomandabili apparivano ovunque nell’interfaccia del dispositivo come dalla schermata di blocco fino all’interno di altre ...

