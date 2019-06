Inter | Icardi vorrebbe un colloquio con Steven Zhang e Antonio Conte

Inter - secondo Biasin l'allenatore Conte sarebbe disposto a dare una possibilità a Icardi : Da poco meno di una settimana è cominciata ufficialmente l'avventura di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Il tecnico ieri era in sede, dove ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, prima di recarsi alla Pinetina, ad Appiano Gentile, per un sopralluogo. Uno dei giocatori che fanno discutere maggiormente è Mauro Icardi, il cui futuro continua ad essere un vero e proprio rebus. La stagione del ...

Inter - Marotta incontrerà Wanda Nara per comunicarle il destino di Icardi : Il nuovo ciclo dell'Inter è partito settimana scorsa con l'ufficialità del nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più ricchi bonus. Sabato c'è stata la prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter insieme ai dirigenti della società, al presidente, Steven Zhang, e al patron del club e di Suning, Jindong Zhang. Ieri, invece, prima full immersion ...

Calciomercato Inter - accordo raggiunto con Edin Dzeko. E se parte Icardi… : Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con l’agente di Dzeko, adesso incontrerà la Roma per chiudere la trattativa tra club L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter è Edin Dzeko, individuato come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. LaPresse/Reuters L’intesa con l’entourage del giocatore è stata già raggiunta, con il bosniaco che andrebbe a firmare un contratto di ...

Inter scatenata sul mercato : Lukaku - a un passo dal sì. E Mauro Icardi che fa? : L'Inter è sempre più vicina a Romelu Lukaku, il bomber dello United che Conte vuole fortemente per prendere il posto di Mauro Icardi nella sua nuova Inter. Sfruttando il rapporto preferenziale con l' agente del giocatore Federico Pastorello, Marotta ha già trovato un accordo economico con l' attacca

Inter - quattro i possibili bocciati di Conte : tra questi ci sarebbe Icardi : L'Inter ha cominciato a pianificare la prossima stagione insieme al nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato in settimana. Un progetto importante a giudicare anche dall'investimento fatto con l'ex allenatore del Chelsea che ha firmato un accordo triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Sabato il tecnico era a Milano insieme ai vertici della dirigenza (Marotta, Ausilio e Antonello), il presidente, ...

Icardi-Dybala - si infiamma l’asse tra Inter e Juventus : pro e contro dello scambio dell’anno : Le due società hanno ricominciato a parlarsi per provare a capire la fattibilità dell’affare, ecco i pro e i contro di uno scambio che avrebbe del clamoroso Uno scambio particolare, sotto certi punti di vista alquanto complicato. Mauro Icardi e Paulo Dybala sono al centro di una trattativa di mercato che coinvolge Inter e Juventus, tornate a parlare di questa operazione da qualche giorno. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri avevano ...

Calciomercato Inter - dall’Interesse per Dzeko al possibile scambio Icardi-Dybala : la situazione : Ufficializzato l’ingaggio di Conte, i dirigenti nerazzurri hanno iniziato ad occuparsi di mercato fiondandosi sui propri obiettivi Sistemata la questione allenatore, con l’arrivo di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, l’Inter adesso può occuparsi finalmente di mercato. I profili seguiti da Marotta e Ausilio sono certamente di primo piano, con Edin Dzeko che svetta in cima alla lista nerazzurra. LaPresse/AS ...

Inter - Sky Sport : ci sarebbe l'apertura alla Juventus per la cessione di Icardi : L'Inter sta cominciando a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. La società nerazzurra sarà libera dai vincoli del fair play finanziario, essendo uscita definitivamente dal settlement agreement. Il nuovo ciclo è partito oggi con l'ufficialità del nuovo allenatore Antonio Conte che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre 9 milioni di euro a stagione più bonus e domani sarà a Madrid per la finale di Champions ...

Conte nuovo allenatore dell’Inter : cosa ne sarà di Icardi? Il tecnico nerazzurro svela : “non ho ancora parlato con lui” : Antonio Conte ed il futuro di Mauro Icardi: le parole del nuovo tecnico nerazzurro sull’attaccante argentino E’ Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: dopo una stagione di alti e bassi, critiche e polemiche, la società nerazzurra ha deciso di interrompere la collaborazione con Luciano Spalletti e iniziare una nuova… era con l’ex ct azzurro. Conte – AFP/LaPresse Con l’annuncio del nuovo ...

Inter - Conte già parla di mercato : “Il futuro di Icardi? Valuteremo. Su Lukaku e Sanchez…” : Da poche ore è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Per Antonio Conte, in quella che sarà la costruzione della rosa, ci sarà da tener conto non solo del mercato, ma anche della gestione di uno spogliatoio che in questa stagione ha vissuto momenti travagliati. A partire dalla situazione relativa ad Icardi, il cui futuro è incerto. La Gazzetta dello Sport ieri parlava di un rifiuto dell’ex tecnico del Chelsea verso ...

Calciomercato Inter – Wanda Nara e la prima grana della gestione Conte : “Icardi ha l’intenzione di restare!” : Antonio Conte non sarebbe intenzionato a puntare su Icardi, ma Wanda Nara mette subito le cose in chiaro: il bomber argentino ha 2 anni e mezzo di contratto e vuole restare in nerazzurro Nelle prossime ore Antonio Conte verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter. Ventata d’aria fresca in casa nerazzurra dopo la gestione Spalletti, ma i vecchi problemi non si possono cancellare un metaforico colpo di spugna ...

Inter - Conte avrebbe deciso : la prima mossa sarebbe il no a Icardi : Questa mattina l'Inter ha ufficializzato l'esonero di Luciano Spalletti con un comunicato ufficiale apparso sui profili social e sul sito della società nerazzurra. Al suo posto arriverà Antonio Conte che da due giorni è già a Milano e ieri è stato fotografato insieme ai membri dell'ufficio stampa del club meneghino. L'ex allenatore del Chelsea andrà a firmare un contratto triennale a oltre nove milioni di euro a stagione. Decisivo il pressing ...

Luciano Spalletti - addio ufficiale all'Inter. In due anni qualificazione Champions e bomba Icardi : Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Inter comunica "che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra". Il club "ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme". A questo punto manca solo l'annuncio per l'arrivo di Antonio Conte sull

Veleni nello spogliatoio e pose sexy - capolinea Icardi : Conte lo taglia fuori dalla nuova Inter : Maurito non fa più parte del progetto Inter, Conte lo ha tagliato fuori e adesso c’è da sciogliere il nodo sul suo futuro Mauro Icardi e l’Inter, una storia che non può continuare. Rapporto ossidato e impossibile da recuperare, colpa dei comportamenti tenuti dall’argentino nel corso dell’ultima stagione. Spada/LaPresse Veleni, accuse social e pose sexy su Instagram insieme alla moglie-agente Wanda Nara, personaggio ...