Salute | quasi la metà degli italiani è in sovrappeso | uno su 10 è obeso

Salute e tabacco : “Se nessuno fumasse il tumore ai polmoni sarebbe una malattia quasi inesistente” : Lilt e Aou di Sassari il 31 maggio uniscono le forze e scendono in campo contro il fumo. In occasione della ricorrenza del “World no tobacco day“, volontari della Lega italiana per la lotta ai tumori e l’equipe dell’ambulatorio di Prevenzione e cura del tabagismo della Clinica di Pneumologia (diretta dal professore Pietro Pirina) venerdì 31 maggio, dalle 9 alle 13, incontreranno gli utenti per un’attività di ...