Milano | rissa al matrimonio per una battuta sull' abito della sposa | cognato in ospedale

Milano - fa una battuta di troppo sul vestito della sposa : il matrimonio finisce in rissa : Qualcosa è andato decisamente storto durante il banchetto nuziale in corso domenica scorsa in un agriturismo a Robecco sul Naviglio, nell’hinterland milanese. Una battuta di troppo sul vestito indossato della sposa ha trasformato i festeggiamenti per il matrimonio in una rissa tra parenti. A pronunciarla è stato il fratello dello sposo, ignaro delle conseguenze che le sue parole avrebbero provocato. Al termine della scazzottata l’autore ...

Milano - follia all'alba - rissa fuori dalla discoteca : cinque feriti : Tantissima paura questa mattina all'alba a Milano, quando intorno alle ore 4:40, nei pressi della discoteca Alcatraz, situata in via Valtellina, è scoppiata una violenta rissa tra alcuni giovanissimi. Il locale era ormai già chiuso quando sono avvenuti i fatti in questione. Secondo quanto riporta la stampa locale, cinque ragazzi sarebbero rimasti feriti: uno di loro (di 22 anni) sarebbe in gravi condizioni. Nonostante comunque le sue situazioni ...

Milano : la prima Comunione finisce in rissa - neppure i carabinieri calmano i parenti : Il ricevimento per la prima Comunione dovrebbe essere un'occasione conviviale e festosa per tutta la famiglia. Non è andata così, però, domenica scorsa, a Trezzano sul Naviglio, popoloso comune situato a sud-ovest di Milano. I parenti della piccola comunicanda, infatti, ad un certo punto hanno iniziato a litigare e a darsele di santa ragione. Come raccontato dalla cronista del quotidiano il Giorno, neppure i carabinieri sono riusciti a sedare ...

Milano - la sfilata del 25 aprile finisce in rissa tra grillini e Pd : La sfilata del 25 aprile dei Cinque Stelle insieme alla sinistra e al Pd per le strade di Milano è finita in rissa. Una rappresentaza del Movimento Cinque Stelle è infatti finita nel mirino dei centro sociali. Durante ilo corteo si sono registrati momenti di tensione come ha raccontato Bruno Misculin, attivista grillino: "Mi hanno strattonato, cercato di strapparmi lo striscione di mano e portarmelo via: mi ci sono appeso e mi hanno trascinato ...