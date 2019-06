Game of Thrones | The Last Watch | su Sky Atlantic il dietro le quinte dell' ultima stagione

blogo

(Di lunedì 3 giugno 2019) Due settimane senzaofed ancora se ne parla. Tanto basta per rendersi conto di quanto la Hbo abbia regalato alla Storiaa televisione una produzione che è diventata caso di studio, oltre che oggetto di discussioni, teorie e polemiche. Ma cosa c'èquello che, negli anni, è diventato un cult senza precedenti, capace di arrivare a tenere incollati davanti allo schermo oltre 19 milioni di americani per il series finale? Una domanda a cui risponde il documentario The, in onda questa sera, 3 giugno 2019, alle 21:15 su Sky(disponibile anche su Sky On Demand e NOW TV).ofè finito, ma non è finito davvero. E' arcinoto che il network via cavo sta lavorando a vari progetti ambientati nel mondo creato da George R.R. Martin, in primis il prequel (il titolo provvisorio è Bloodmoon) ambientato 9mila anni prima degli eventi narrati dalla serie ...

trash_italiano : Ricordate questa scena di Game of Thrones? Bellissima. #chetempochefa - corsi_gabriele : Negli ultimi tempi, mi sono sentito emarginato perché non ho visto neanche un minuto di Game of Thrones. Poi ho cap… - BassellEmily : Roberta Gemma Amatoriale Game Of Thrones Sex Red Tube Porno Video Sex Porno Serena Grandi Hot -