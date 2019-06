Formula 1 – Ferrari | la promessa di Binotto | “in Canada niente errori Sappiamo di non

Formula 1 - nuova sfida per la Ferrari : il Cavallino parteciperà alle ‘New Balance Esports Series’ : Il team di Maranello ha deciso di iniziare una nuova avventura negli e-sport, partecipando alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series’ Mancava solo la Ferrari, adesso anche la scuderia di Maranello ha deciso di sbarcare nel mondo degli e-sports. Il Cavallino infatti ha deciso di iscriversi alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series‘, cioè il Mondiale virtuale articolato in dodici gare che si ...

Formula 1 - sudore e fatica in casa Ferrari in vista del Gp del Canada : Vettel e Leclerc sgobbano a Maranello : I due piloti della Ferrari ieri hanno lavorato duramente al simulatore per definire la configurazione da utilizzare nel prossimo Gran Premio del Canada La Ferrari ha bisogno di svoltare, lo impone la situazione venutasi a creare nella classifica piloti e in quella Costruttori, dove la Mercedes domina incontrastata. Photo4/LaPresse Per arginare questo strapotere delle Frecce d’Argento, Vettel e Leclerc non perdono un minuto per ...

Formula 1 - Louis Camilleri ricorda Niki Lauda : “sarà sempre una parte significativa della leggenda Ferrari” : Il CEO della Ferrari ha parlato alla presentazione della SF90 Stradale, omaggiando Niki Lauda nel giorno dei suoi funerali Una leggenda della Formula 1, capace di conquistare i tifosi della Ferrari vincendo due titoli mondiali nel corso della sua avventura in rosso. AFP/LaPresse Niki Lauda non è mai uscito dai cuori di coloro che hanno fatto crescere il Cavallino, compresi i vertici attuali della scuderia che, in questo giorno triste, ...

Formula 1 - oggi i funerali di Niki Lauda : la Ferrari gli dedica un tenero post sui social [FOTO] : Nel giorno dei funerali di Niki Lauda, la Ferrari ha voluto dedicargli un tenero post sui propri canali social Giornata fredda e uggiosa oggi a Vienna, dove si sono celebrati questa mattina i funerali di Niki Lauda. Una folla quieta e composta ha dato il proprio ultimo saluto all’ex pilota austriaco, insieme a quelle grandi personalità dello sport che non hanno voluto saltare questo evento. Da Lewis Hamilton a Toto Wolff, passando ...

Formula 1 – Leclerc calciatore per una notte - il ferrarista autoironico sui social : “forse è meglio se…” : Leclerc autoironico sui social dopo la partita del cuore: le parole del monegasco poco prima della differita dell’evento all’Allianz Stadium di Torino Si è disputata lunedì sera, all’Allianz Stadium di Torino, sotto la pioggia, la Partita del Cuore 2019. In campo sono scesi anche i piloti Ferrari, Leclerc e Vettel, in squadra con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Totti e Pirlo. Il giovane monegasco, che spesso ...

Formula 1 - si mette male per Ferrari e Red Bull : Hamilton svela il prossimo asso della Mercedes : Il pilota britannico ha rivelato che la Mercedes farà debuttare in vista del prossimo Gran Premio del Canada il secondo motore della stagione, più potente del primo La ‘SPEC 2’ del motore Mercedes è pronta a debuttare in Canada, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il team di Brackley è l’unico a rispettare la finestra di utilizzo, facendo debuttare il secondo dei tre motori a disposizione esattamente dopo ...

Formula 1 – La Ferrari ha deciso - nei Gp di Canada e Francia niente logo ‘Mission Winnow’ : ecco il motivo : La Ferrari correrà nei Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow: la scuderia di Maranello sostituirà il title sponsor con un riferimento ai 90 anni del Cavallino, come già accaduto in Auastralia Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: la Ferrari correrà i Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow. Lo sponsor, resterà comunque title partner della scuderia di Maranello per l’intera stagione 2019, ma non ...

Formula 1 - che stoccata di Rosberg alla Ferrari : “sono campioni del mondo - ma solo in rettilineo” : L’ex pilota della Mercedes non ha lesinato una frecciatina alla Ferrari, soffermandosi poi anche su Max Verstappen Le prime sei gare di questo Mondiale hanno certificato la superiorità della Mercedes rispetto alle avversarie, in primis la Ferrari che non è riuscita finora a vincere nemmeno un Gran Premio. photo4/Lapresse Secondo Nico Rosberg il problema del Cavallino risiede nell’idea concettuale della monoposto, completamente ...

Formula 1 - i colori della Ferrari per l’ultimo viaggio : Niki Lauda verrà sepolto con la tuta del Cavallino : Il leggendario pilota austriaco verrà sepolto con la tuta Ferrari che indossò tra il 1974 e il 1977 Saranno svolti domani i funerali di Niki Lauda, scomparso una settimana fa tra la notte di lunedì e martedì. Il Duomo di Vienna ospiterà tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto al presidente non esecutivo della Mercedes, che verrà sepolto però con la tuta della Ferrari. LaPresse/Photo4 Secondo i media austriaci, infatti, ...

Formula 1 - le quote condannano la Ferrari : il Mondiale già “assegnato” ad Hamilton : Formula 1, la Ferrari sembra non reagire allo strapotere di Hamilton e della Mercedes in questa stagione Quarta vittoria stagionale per Lewis Hamilton, che scatta dalla pole e domina il Gp di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha preceduto al traguardo la Red Bull di Max Verstappen, che però scivola in quarta posizione per una penalizzazione di cinque secondi. Sul podio vanno la Ferrari di ...

Formula 1 - Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari : “vi spiego cosa abbiamo combinato” : Il team principal della Ferrari è apparso davanti ai media per spiegare i motivi che hanno portato agli errori commessi oggi dal Cavallino in qualifica a Monaco Una giornata da dimenticare per la Ferrari, errori su errori hanno infatti caratterizzato le qualifiche del Gp di Monaco del Cavallino, riuscito a strappare solo un quarto posto con Vettel. Photo4/LaPresse Per via di alcuni calcoli errati fatti al box, Leclerc partirà sedicesimo ...

Formula 1 - le parole di Vettel preoccupano la Ferrari : “abbiamo un sacco di problemi…” : Il pilota tedesco ha ammesso le difficoltà della Ferrari, sottolineando però di non essersi sentito tradito dal suo team Quarto posto per Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp di Monaco, il tedesco non è riuscito a impensierire le due Mercedes e nemmeno a stare davanti a Verstappen, che scatterà di una casella davanti a lui. Photo4/LaPresse Un risultato da prendere con le pinze, che obbligherà il Ferrarista a spingere per ...

Formula 1 - frecciata velenosa di Leclerc nei confronti della Ferrari : fischiano le orecchie di Binotto : Il pilota della Ferrari ha commentato con delusione l’eliminazione dalla Q1 nelle qualifiche del Gp di Monaco Charles Leclerc subito fuori nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sul tracciato di casa il monegasco della Ferrari ha chiuso il Q1 in sedicesima posizione finendo per rimanere escluso. Photo4/LaPresse Il driver monegasco non è tornato in pista nel momento più caldo della sessione con i tempi di tutti i piloti che andavano ...

Formula 1 - clamoroso errore della Ferrari a Montecarlo : Leclerc eliminato in Q1 : Pessimo errore della Ferrari a Montecarlo, gli ingegneri tengono ai box Leclerc che viene eliminato già in Q1: il monegasco partirà sedicesimo Cominciano malissimo le qualifiche per la Ferrari, la scuderia di Maranello infatti perde una delle proprie monoposto già al termine della Q1 a causa di un errore clamoroso di strategia. Charles Leclerc infatti partirà sedicesima, eliminato per poco meno di cinque centesimi a causa di una tremenda ...