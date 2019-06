Cina | Lippi | “Obiettivo Qatar 2022 | se fallisco vado a casa”

Uomini e Donne - Giulia De Lellis e la De Filippi su Damante : 'AffasCinante e pericoloso' : È stato un finale di puntata molto divertente quello che è appena andato in onda su Canale 5: al termine del secondo appuntamento di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Andrea Zelletta, infatti, c'è stato anche il tempo di fare un po' di gossip. A Giulia De Lellis che si augurava il meglio per la neo coppia (il tronista e Natalia Paragoni), Maria De Filippi ha risposto che il nome del ragazzo potrebbe far pensare a qualcuno di sua conoscenza. ...

Marcello Lippi torna ct della Cina - obiettivo Qatar 2022 : A volte ritornano. Marcello Lippi c'era gia' stato sulla panchina della Nazionale cinese, lasciata quattro mesi fa dopo l'eliminazione ai quarti in Coppa d'Asia. Ora vi ritorna con l'obbiettivo di portare il dragone ai Mondiali 2022 in Qatar. L'annuncio e' stato dato dalla CFA, la Federcalcio cinese, con cui il tecnico viareggino non aveva mai interrotto i rapporti, essendo ancora dt della nazionale cinese. Il contratto e' di un anno, per il ...

Lippi Ct della Cina - ma non è il solo : tutti gli allenatori italiani in terra straniera : E’ di oggi la notizia del ritorno sulla panchina nazionale cinese del Ct dell’Italia campione del mondo nel 2006, Marello Lippi. Il suo obiettivo è conquistare la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Ma l’ex tecnico di Juve e Inter è soltanto l’ultimo di una lunga serie di allenatori italiani che hanno svolto il ruolo di selezionatori per nazionali straniere. I più conosciuti, sicuramente Giovanni ...

Marcello Lippi fa dietrofront e torna sulla panchina della Cina : Marcello Lippi torna ad allenare la Cina dopo la parentesi targata Cannavaro sulla panchina della Nazionale cinese Marcello Lippi torna a sedere sulla panchina della nazionale di calcio cinese. Questo quanto annunciato dalla Chinese Football Association. Il ct campione del mondo del 2006 con l’Italia aveva già allenato la Cina nel 2016, ma non aveva rinnovato il suo contratto a gennaio ed era stato sostituito da Fabio Cannavaro, che ...

Cina. Lippi torna Ct - obiettivo Mondiali 2022 : Calcio, Lippi torna Ct. Pochi mesi dopo il suo addio, Marcello Lippi risale a bordo. La Federcalcio cinese ha ufficializzato il ritorno del 71enne.

Calcio : Marcello Lippi torna alla guida della Nazionale della Cina : E’ durato poco il periodo da disoccupato di Marcello Lippi: l’uomo che portò l’Italia a vincere i Mondiali 2006, dopo aver perso il posto di commissario tecnico della Cina, lo ha recuperato a quattro mesi di distanza dall’eliminazione in Coppa d’Asia contro l’Iran ai quarti di finale. L’annuncio arriva direttamente dalla Federazione cinese, che nel frattempo aveva lasciato la “reggenza” a ...

Marcello Lippi a tutto campo : Gattuso - Conte - Allegri - la Cina e il confronto Messi-Ronaldo : Marcello Lippi, a margine della presentazione della “Lippi Academy” a Viareggio, ha parlato ai microfoni di Sky affrontando diversi argomenti. Ecco le sue parole. Gattuso, Conte E Allegri – “Mando un abbraccio forte a Gattuso e gli dico che deve smetterla di dire che è colpa sua, lo dice spesso. Ci mancherebbe, è sempre colpa dell’allenatore quando le cose non vanno bene, ma lui lo dice troppo spesso. Conte? ...

Cannavaro si dimette da ct della Cina : torna Lippi? : Roberto Bordi Non è durata neppure due mesi l'avventura di Cannavaro sulla panchina della nazionale cinese. Il tecnico del Guangzhou si è dimesso perché "il doppio impegno mi distrae dalla mia famiglia". A sostituirlo dovrebbe essere Lippi Poco più di un mese e mezzo. È quanto è durata l'esperienza di Fabio Cannavaro da c.t. della nazionale di calcio della Cina, ruolo per il quale aveva ricevuto il 7 marzo un incarico temporaneo per ...

Cannavaro non è più il ct della Cina. Si va verso il Lippi bis : manca l'intesa economica : ... una delle squadre di punta dell'intero calcio asiatico, allenata in passato da ct campioni del mondo, lui lo è stato da giocatore, come Marcello Lippi e Luiz Felipe Scolari. Proprio Lippi dovrebbe ...

Marcello Lippi subentra a Fabio Cannavaro : allenerà la Cina : Due italiani di successo protagonisti in Cina. Fabio Cannavaro lascia la Nazionale cinese e rimane allenatore del Guangzhou Evergrande. “Il

Cina - Lippi può tornare c.t. della nazionale : Cannavaro rinuncia : Marcello Lippi, 71 anni. Epa Che sia la 'terza' di Marcello Lippi in Cina? L'ex c.t. mondiale è di nuovo a Guangzhou in questi giorni, ma non per definire l'accordo da direttore tecnico di cui si ...

Filippine : il terremoto causa 18 vittime. Video impressionante da una pisCina : Nel pomeriggio di Pasquetta, esattamente lunedì 22 aprile, una potente scossa di terremoto ha colpito il cuore delle Filippine a pochi chilometri dalla capitale Manila. Il sisma, di cui vi parlammo...

Lippi : «L'Italia di Mancini mi piace. Zidane il migliore. Cina? Giocano tutti a ping pong» : ROMA - Marcello Lippi , ospite de "I lunatici" su Radio2, si è raccontato. Partendo dall'esperienza in Cina : "Si sta bene, i cinesi sono un po' curiosi ma si vive bene. Per mettersi al passo con i ...