Le app di Microsoft Office smetteranno di funzionare su questi smartphone da luglio

Amazon Giappone e Microsoft stop Huawei : 17.02 Dopo Google,si allarga il numero di aziende che chiudono a Huawei,il colosso cinese finito nella lista nera del commercio Usa su iniziativa di Trump. Il sito Giapponese di Amazon ha deciso lo stop alla vendita di tutte le apparecchiature Huawei e Microsoft e di non accettare più ordini del gruppo cinese. Il vicepresidente di Hauwei, Hu, mette in guardia l'Europa dove"3/4 di utilizzatori di smartphone si affida a dispositivi Android,di ...

Microsoft e i rapporti con Huawei : Huawei non sta passando un momento positivo nel suo settore Smartphone e Tablet, ma anche il settore PC mostra delle crepe nell’alleanza con Microsoft. Microsoft store Dopo la messa al bando del marchio Huawei, da parte del governo USA, molte ditte hanno rescisso i contratti con il colosso cinese. Giorni fa abbiamo parlato del caso Google, ma molti altri partner hanno seguito la medesima linea di azione. Fra questi possiamo citare Broadcom, ...

L’app Microsoft Your Phone ora supporta la sincronizzazione di messaggi - foto e notifiche via dati mobili : Quando la sincronizzazione è stata rilasciata gli utenti sono rimasti delusi dal fatto che funzionava solo quando entrambi i dispositivi erano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Microsoft ha riconosciuto la mancanza e si è subito attivata per aggiungere il supporto per la sincronizzazione tramite dati mobili, che è stato annunciato in un tweet di Roberto Bojorquez di Microsoft per la versione 3.8.4 dell'applicazione. L'articolo L’app ...

Microsoft : novità per le mappe di Bing [Build 2019] : L’evento Build 2019 ha mostrato i piani di Microsoft per i suoi differenti servizi, dando nuove opportunità ai developer che sfruttano le mappe di Bing. novità Microsoft Fra le novità annunciate da Microsoft per Bing Maps troviamo tre grossi aggiornamenti, due dei quali riguardano gli SDK (Software Development Kit). Il colosso di Redmond ha sviluppato dei nuovi kit per iOS, Android e Mixed Reality. La copertura delle due grosse piattaforme ...

Microsoft nel "club del trilione" - sorpassa apple per capitalizzazione : Microsoft entra nel 'club del trilione', diventando la terza società americana ad aver superato i mille miliardi di dollari di valore di mercato, dopo Apple e Amazon. Il titolo del colosso di Redmond fondato da Bill Gates ha aperto la giornata di contrattazioni a Wall Street con un balzo di oltre il 5%, oltrepassando i 130,51 dollari e superando per la prima volta la soglia del trilione di capitalizzazione, a 1002 miliardi di ...

Microsoft vola grazie al cloud - in Borsa supera apple : MILANO - Più che la testa, Microsoft ha messo il portafoglio tra le nuvole: ha chiuso il suo terzo trimestre fiscale con conti migliori delle stime grazie alla performance delle sue attività cloud ...