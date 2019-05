Respawn svela i primi dettagli per quanto riguarda la Stagione 2 di Apex Legends

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019)Entertainment ha offerto isulla secondadel suo Battle Royale.Come riportano i colleghi di Eurogamer, lo studio di sviluppo ha dichiarato che nonostante tutti isulla2 verranno discussi a partire dall'8 giugno,ha deciso di dare qualche anticipazione.Il principale obiettivo è che il tempo per arrivare a livello 100 sarà ridotto con l'arrivo della2. Parte di questa velocizzazione peril livellamento deriva dal fatto cheintrodurrà sfide giornaliere e settimanali che faranno guadagnare punti esperienza ai giocatori e, proprio come in Fortnite, le sfide settimanali rimarranno disponibili per tutta lain modo da consentire a tutti di guadagnare esperienza.Leggi altro...