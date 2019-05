Max Bertolani | l’uomo che 20 anni fa doveva sposare Pamela Prati

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2019) Qualche tempo fa – ricorderete – Max, storico fidanzato dioggi allenatore di football negli States, aveva detto la sua sulla vicenda Mark Caltagirone esprimendo non poca preoccupazione per la ex fidanzata e tratteggiando, fin da subito, una situazione allarmante in cui laappariva come “plagiata”. A distanza di settimane da quell’intervento, però, escono fuori altri retroscena… Max, scrive The Social Post, è intervenuto nuovamente a Storie Italiane, il programma mattutino di Eleonora Daniele, per testimoniare la reazione avuta dalladopo le sue dichiarazioni in tv.ha dipinto unafuriosa che l’ha raggiunto al telefono nonostante l’assenza di contatti negli ultimi. “Nella telefonata mi ha urlato contro rimproverandomi di essere venuto in trasmissione – ha spiegato – Ma lei non aveva neanche visto la puntata e ...

