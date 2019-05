Bimbi dell’asilo picchiati e rinchiusi in stanze buie! Tre maestre indagate a Trieste (Di giovedì 30 maggio 2019) L'inchiesta è partita dalla segnalazione dei genitori di alcuni dei piccoli alunni dell'asilo comunale che avevano notato strani lividi sulla pelle dei loro figli. Le tre insegnanti sono accusate del reato di "abuso dei mezzi di correzione e di disciplina in danno dei minori". Secondo gli inquirenti, infatti, le tre docenti usavano maltrattare i piccoli quotidianamente come se si trattasse di un normale strumento educativo. In particolare ai danni dei minori, tutti bambini di tre, quattro o cinque anni, sarebbero state accertate percosse come schiaffi, ma anche trascinamenti a terra e spintoni oltre a urla. Infine per punizione esisteva anche una stanza buia nella quale finivano rinchiusi i piccoli che venivano considerati troppo indisciplinati.



