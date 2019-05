Alberto Urso svela un retroscena dopo la vittoria di Amici 18

lanostratv

(Di mercoledì 29 maggio 2019)2019,: “La partecipazione non era contemplata…” Sabato scorsoha vinto la diciottesima edizione di. Unaannunciata a dire il vero. Difatti il tenore, inutile negarlo, appena ha messo piede nello studio del talent show è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori. Comunque sia in queste ultime oredi18 ha rilasciato un’interessante intervista a DavideMaggio.it. In questa occasione hato unche ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? Il giovane, parlando della sua partecipazione addi Maria De Filippi, ha rivelato: “Le cose belle arrivano per caso, non era contemplato. Ho provato tre anni fa e non era andato bene…Quest’anno sono piaciuto e sono arrivato allache per me è un sogno…” Insomma pare che la partecipazione ad ...

