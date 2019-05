Tav | pressing leghista Salvini | “Esito voto è chiaro” Toninelli | “Non cambia nulla”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) La Lega punta a rimettere sul tavolo la questione Tav e spinge per ottenere un sì alla Torino-Lione forte dell’esito delle Europee e delle elezioni in Piemonte. “Le forze a favore hanno preso l’80%-85%. Se fosse stato un referendum l’esito mi pare chiaro”, ha voluto sottolineare Matteoin conferenza stampa al Viminale. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo, che ha gestito l’analisi costi-benefici, ribadisce la posizione del M5s: “Nonassolutamente nulla, i miei dossier vengono gestiti oggi come venivano gestiti prima delle elezioni”. Da quando però Palazzo Chigi a inizio marzo scrisse a Telt (la società italo-francese aspirante costruttrice del Tav) e ottenne l’avvio delle sole “attività preliminari, senza alcun impegno” per l’Italia, il premier Giuseppe Conte era stato chiaro: il dossier è nelle sue ...

