La risposta del Cav a Toti e la data delle elezioni in Grecia

Inter-Empoli - Andreazzoli accusa Gagliardini di scarso fair play : arriva la risposta piccata del nerazzurro [FOTO] : Il centrocampista dell’Inter ha rispedito al mittente le accuse di Andreazzoli, che lo aveva accusato di aver lanciato in campo un secondo pallone durante un’azione offensiva dell’Empoli Un gesto brutto, poco sportivo che ha fatto infuriare e non poco Aurelio Andreazzoli. L’Empoli attacca a San Siro, dalla panchina dell’Inter lanciano in campo un secondo pallone per indurre l’arbitro a fermare ...

Motori – Mega accordo FCA-Group Renault - ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

Tumori con fusioni geniche di NTRK : tassi di risposta globale del 94% nei bambini e del 76% negli adulti trattati con larotrectinib : larotrectinib, il primo inibitore orale delle proteine di fusione TRK (tropomyosin receptor kinase), ha evidenziato tassi di risposta globale (ORR), rispettivamente, del 94% e del 76% in bambini e in pazienti adulti affetti da Tumori con fusioni geniche di NTRK (neurotrophic receptor tyrosine kinase) La durata mediana della risposta (DOR) non è raggiunta al momento del cut-off dei dati nei bambini (30 luglio 2018) e negli adulti (30 luglio 2018; ...

Chiara Ferragni incinta? Su Instagram la risposta della fashion blogger : Da qualche giorno non si parla d’altro che di una possibile nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Soprattutto su Instagram, dove Fedez non ha nascosto il desiderio di avere un altro figlio. A scatenare i gossip è stato proprio il rapper che, rimasto solo a Milano con il piccolo Leone, mentre la fashion blogger era impegnata a Cannes, ha realizzato una serie di video divertenti. Fedez ha pubblicato alcuni video in cui preparava le valige per ...

Fiorentina - parla Della Valle : “Trattativa con Commisso?” - la risposta del patron viola : “Parliamo e pensiamo solo alla serie A e alla partita di domani contro il Genoa, come detto anche da mister Montella nella conferenza stampa odierna“. E’ questo il messaggio fatto filtrare dalla proprietà viola, rappresentata dai fratelli Diego ed Andrea Della Valle, a commento sulle voci che rimbalzano dalle prime ore di questa mattina su un possibile passaggio di quote di maggioranza Della Fiorentina ...

Ambiente - E. On e Legambiente per un progetto a tutela del mare : una risposta concreta all’emergenza : Al via un’iniziativa che vuole dare una prima risposta concreta all’emergenza dei mari, partendo dalle spiagge e dai fondali marini per difenderli dall’inquinamento causato dalla plastica. Il primo atto concreto, sarà il 25 maggio all’Isola di Palmaria (La Spezia) per pulire il litorale coi volontari di LegAmbiente. Si chiama Energy4Blue, ed è il progetto presentato oggi da E.On per la tutela del mare. Un’impegno ...

Fedez nomina Mark Caltagirone su Instagram e lui risponde : il botta e risposta (col fake del fake) : Fedez pubblica sul suo profilo Instagram una foto con il piccolo Leone e qualcuno, nei commenti, gli chiede chi è scatta queste foto. A quel punto il rapper risponde, con evidente ironia e facendo riferimento al “caso” del momento: “Mark Caltagirone”. Non passa molto tempo prima un profilo chiamato Marck Caltagirone (che è stato dichiarato “fake” da Pamela Prati e la cosa si commenta da sola considerato che ...

Cambiamenti climatici : la sfida delle città - la risposta si chiama “Clime” : Oltre i due terzi della popolazione mondiale nel 2050 vivranno in città, secondo dati recentemente diffusi dall’ONU. Allo stesso tempo la vita in ambiente urbano è sensibile ad alcuni fenomeni come ondate di calore ed eventi meteo estremi che sono particolarmente legati ai Cambiamenti climatici. Conoscere come il clima cambierà in futuro e come potrebbe impattare una specifica realtà urbana è molto importante per fare in modo che quella ...

The Voice - pioggia di critiche sui vestiti dei coach : la risposta del talent in una clip : Ultima puntata delle Blind Auditions a The Voice of Italy e il popolo del web deride conduttrice e coach per gli abiti sempre uguali. Arriva la risposta ironica in un video.

The Voice - critiche su vestiti coach. risposta epica del talent : clip : The Voice, piovono critiche sui vestiti sempre uguali dei coach. La Risposta del talent è epica: la clip mandata in onda dal programma Ultima puntata delle Blind Auditions a The Voice of Italy e solite critiche: i coach e Simona Ventura indossano sempre gli stessi abiti, il talent ha voluto risparmiare, puzzeranno… etc etc etc. […] L'articolo The Voice, critiche su vestiti coach. Risposta epica del talent: clip proviene da Gossip e ...

Licenza Android Huawei : modelli smartphone inclusi - la risposta della casa : Licenza Android Huawei: modelli smartphone inclusi, la risposta della casa Huawei ha una grossa gatta da pelare. Google ha comunicato infatti la decisione di sospendere la Licenza relativa al sistema operativo Android all’azienda Huawei. Questa azione potrebbe avere conseguenze gravissime per l’azienda ma anche per gli utenti. Ecco quali sono le cause che hanno portato a questa operazione, le possibili conseguenze e la risposta ...

Totti nuovo direttore tecnico della Roma? La risposta dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti e i rumors sul suo nuovo possibile ruolo in casa giallorossa: il parere dell’ex capitano della Roma “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente“. Lo ha detto Francesco Totti, parlando delle voci che lo danno come futuro direttore tecnico della Roma, oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. ...

Palermo senza paura - ennesimo comunicato della società in risposta al Collegio di Garanzia : ennesimo “no” ricevuto dal Palermo in questi giorni ed ennesimo comunicato della società contro l’ultima decisione, quella del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha respinto il ricorso dando difatti avvio ai playoff. I rosanero continuano nella loro battaglia di difesa dei propri interessi, come recita la nota pubblicata: “Il Palermo e i suoi esponenti tutti, prendono atto che con provvedimento delle ore 17.52 ...

Subito la risposta del Samsung Galaxy Note 9 al Galaxy S9 con 2 novità dalla patch di maggio : Si parla molto in queste ore del Samsung Galaxy Note 9, grazie all'ultimo aggiornamento che proprio in queste sta mettendo piede in Europa. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, che secondo le prime informazioni raccolte dovrebbe rappresentare la risposta perfetta al Samsung Galaxy S9. Quest'ultimo, infatti, nella giornata di ieri ha ricevuto il medesimo upgrade e secondo alcuni dettagli disponibili, pare si tratti del medesimo ...