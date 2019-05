Terremoto | 4 scosse a San Pietro di Carida | una di magnitudo 3 6

Terremoto A REGGIO CALABRIA M 3.8/ Ultime scosse Ingv : tam tam sui social : Nella notte appena passata si è verificato un TERREMOTO in provincia di REGGIO CALABRIA di magnitudo 3.8. Numerosi messaggi sui social

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Scossa di Terremoto ben avvertita nella notte in Calabria, epicentro nel reggino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto Perù M 8.2/ Ultime scosse Ingv - devastante sisma a Yurimaguas : Terremoto in Perù di magnitudo 8.2, Ultime scosse Ingv: devastante sisma a Yurimaguas. Si temono morti e feriti, sono attesi aggiornamenti

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 26 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore generalmente tranquille nel sottosuolo italiano, rilevate solo due deboli scosse nel basso Tirreno e sulle Alpi sondrine. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Lievi scosse al primo mattino sull'Appennino centrale tra Umbria e Abruzzo. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata complessivamente piatta nel sottosuolo italiano. Da segnalare solo una lieve scossa di Terremoto sull'Appennino maceratese in nottata. Altrove nulla da...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore senza particolari eventi sismici nel sottosuolo italiano, da segnalare solo un lieve sisma alle pendici dell'Etna. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Notte e mattina piuttosto tranquille nel sottosuolo italiano. Nel pomeriggio avvertita una moderata scossa in Emilia, tra piacentino e parmense. Altrove nulla da...

Terremoto Puglia oggi : scosse - magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE : Terremoto Puglia oggi: scosse, magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE Un Terremoto ha colpito la Puglia nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio 2019. L’epicentro è registrato nella zona sud-orientale di Barletta ed è stato avvertito anche distante dall’area interessata, da Bari fino nel tarantino. Si segnalano (pochi) danni a cose, ma per il momento non a persone, comunque colte da un gran panico. Scuole, tribunali e uffici sono stati ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 21 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Al mattino avvertita una moderata scossa nelle Marche, specie sulle coste fermane e anconetane. Lieve episodio nell'aquilano in nottata. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse nella notte in Abruzzo e a largo del litorale pugliese del brindisino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte...

Oceania : serie di forti scosse di Terremoto oggi tra Nuova Caledonia e le Fiji : Diverse forti scosse di terremoto sono state registrate e nettamente avvertite nella giornata di oggi, 19 maggio 2019, nell'Oceania orientale nella Nuova Caledonia. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 Maggio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Situazione piuttosto calma nella notte dopo le diverse lievi scosse registrate ieri sera. Rilevata solo una debole scossa di Terremoto nel Tirreno meridionale....

Terremoto - due scosse nel maceratese : la terra trema a Muccia - magnitudo 3.0 : Due scosse di Terremoto sono state registrate a un'ora di distanza l'una dall'altra in provincia di Macerata. Entrambe di magnitudo 3.0. La prima ha avuto il suo epicentro in mare, la seconda nel cratere del sisma del 2016, a due chilometri di distanza da Muccia. Non si segnalano, nonostante la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, danni a cose e persone.Continua a leggere