Salvini | “Su autonomia e Tav il mandato degli elettori è chiaro | ‘andate e fate’ Esiste

La Zanzara - Cruciani replica a Gad Lerner : “Su Fazio non ho mai difeso Salvini. Ti sei bevuto il cervello - rutti falsità” : replica piccata di Giuseppe Cruciani, a conclusione della sua trasmissione “La Zanzara” (Radio24), al giornalista Gad Lerner, il quale, in un editoriale pubblicato ieri su Repubblica circa la crociata di Matteo Salvini contro Fabio Fazio, ha lanciato un j’accuse all’indirizzo di alcuni programmi televisivi e radiofonici, filo-sovranisti e compiacenti con il leader della Lega. Lerner menziona anche “La ...

Europee - Salvini : “Referendum tra vita e morte”. Chigi : “Sua competenza sono rimpatri. Siamo pronti ad aiutarlo” : Un “referendum tra la vita e la morte”. Usa questi toni Matteo Salvini per definire le elezioni Europee: “Non saranno elezioni Europee, sarà un referendum. Sarà un referendum tra la vita e la morte, tra il futuro e il passato. O questa Europa la riprendiamo per i capelli adesso o, se domenica 26 non andiamo a votare, ai nostri figli lasceremo uno stato islamico fondato sulla precarietà e sulla paura”, ha sostenuto il ...

Istat - Pil cresce dello 0 - 2%. Di Maio : “Siamo fuori dalla recessione”. Salvini : “Subito flat tax” : Secondo gli ultimi dati Istat il Pil italiano è cresciuto nel primo trimestre del 2019 dello 0,2% rispetto al precedente dello scorso anno. Luigi Di Maio ha esultato: "L'Italia fuori dalla recessione dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta". Mentre Matteo Salvini ha commentato: "Ora facciamo subito la flat tax".Continua a leggere

Cantù - Salvini fa il comizio nella piazza della ‘ndrangheta e ‘dimentica’ di citarla. E i cittadini : “Su questo non parliamo” : Matteo Salvini arriva a Cantù all’ora di pranzo per lanciare la volata alla candidata sindaca leghista, ma dal palco di piazza Garibaldi, già teatro delle estorsioni e dei pestaggi dei rampolli della ‘ndrangheta, non pronuncia la parola mafia: “Stiamo lavorando su tre dossier al Ministero: la droga, le truffe agli anziani e i maltrattamenti nei confronti degli animali”. Parole che vengono accolte con un’ovazione dai tanti militanti e cittadini ...

Matteo Salvini : “Su foto con mitra polemiche fondate sul nulla” : Matteo Salvini minimizza gli attacchi degli avversari politici per la foto pubblicata ieri dal suo social media manager Luca Morisi, in cui il vicepremier leghista imbraccia un mitra: "Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene".Continua a leggere

Lega - Travaglio : “Su caso Siri Salvini dovrebbe scusarsi. C’è conflitto d’interessi - politicamente è grave” : “Il punto è capire se Siri ha presentato una proposta di una modifica regolamentare per favorire un imprenditore. Se lo ha fatto, per me va fuori a calci nel sedere. E a Salvini cosa è saltato in mente di prendere un imprenditore dell’eolico per farsi scrivere il programma sull’energia? È come se il piano dei trasporti lo scrivesse la Fiat”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli ...

Libia - Salvini : “Sui confini decido io”. Di Maio : “Il mio scopo è proteggere l’Italia” : Botta e risposta tra i due vicepremier sulla crisi libica. Di Maio ha rilasciato un'intervista al Corriere della sera, in cui ha sottolineato che la chiusura dei porti è da considerarsi una misura temporanea. Salvini ha replicato così: "Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere".Continua a leggere

Roma - lite Salvini-Raggi. Il vicepremier : “Non regaleremo soldi alla capitale”. La sindaca : “Sulla sicurezza faccia i fatti” : Si incendia lo scontro tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. Ed il circuito dell’Eur per la Formula E – da entrambi frequentato oggi – si trasforma in un ring. Il leader della Lega, mentre torna ad affondare sul “degrado” della Capitale e sui “Romani che si lamentano”, avverte: “Per Roma stiamo facendo di tutto, l’unica cosa che non si potrà fare è regalare soldi ad una città ignorando i problemi di ...

La cabina di regia di Conte per arginare Salvini “Sulla Libia una voce sola” : Una riunione importante, quella dedicata alla Libia che ieri ha visto seduti a uno stesso tavolo, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, i vertici dei Servizi italiani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorget...