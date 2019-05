Gazzetta | perché Sarri conviene alla Juve | poco mercato e nessuna penale

Leonardo alla Gazzetta : “Perché Mazzoleni non ha sospeso la partita?” : Intervistato da Luigi Garlando sulla Gazzetta, il direttore generale dell’area tecnica sportiva del Milan, Leonardo dichiara che il Milan ha fatto di tutto, dopo la vicenda della maglia di Acerbi, per risolvere il caso in maniera pacifica, punendo Bakayoko e Kessie per quanto avevano fatto e condannandoli pubblicamente. “Abbiamo evitato qualsiasi dichiarazione pubblica per favorire un avvicinamento il più sereno possibile alla partita di Coppa ...

Leonardo alla Gazzetta : “Perché Mazzoleni non sospeso la partita?” : Intervistato da Luigi Garlando sulla Gazzetta, il direttore generale dell’area tecnica sportiva del Milan, Leonardo dichiara che il Milan ha fatto di tutto, dopo la vicenda della maglia di Acerbi, per risolvere il caso in maniera pacifica, punendo Bakayoko e Kessie per quanto avevano fatto e condannandoli pubblicamente. “Abbiamo evitato qualsiasi dichiarazione pubblica per favorire un avvicinamento il più sereno possibile alla partita di Coppa ...

La Gazzetta : l’ultrà vince perché lo Stato sceglie il male minore : Sulla Gazzetta dello Sport, un commento di Stefano Barigelli sugli episodi di fascismo e razzismo accaduti mercoledì in occasione della partita di Coppa Italia Milan-Lazio. “l’ultrà vince sempre perché è disposto a pagare un prezzo più alto di quello che è disposto a pagare lo Stato per il rispetto delle leggi”. Nessuno ha fermato gli ultrà. Né quando hanno esposto quel vergognoso striscione inneggiante a Mussolini in Piazzale Loreto né quando, ...