Formula 1 | Leclerc under investigation dopo le FP3 a Montecarlo | ecco la decisione della

(Di sabato 25 maggio 2019) La Direzione Gara ha preso unasu, sotto investigazione per non aver rispettato la VSC nel corsoterza sessione di prove libere a Monaco Charlesse l’è cavata con una reprimenda, il pilota monegasco dunque non verrà penalizzato nelle qualifiche del Gp di Monaco. Il ferrarista era stato messo sotto investigazione al termineterza sessione di prove libere, per non aver rispettato la Virtual Safety Car in seguito all’incidente di Vettel. Photo4/LaPresseha sì rallentato, ma senza rispettare il delta di tempo imposto dalla VSC sebbene abbia mantenuto una velocità bassa. Non avendo però ottenuto alcun vantaggio trattandosi di FP3, i commissari hanno deciso di applicare solo una reprimenda al monegasco, la prima dall’inizio di questa stagione. Sospiro di sollievo dunque per l’ex Alfa, che potrà adesso contendere la ...

