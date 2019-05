Soleil presenta il padre a Jeremias | i due fanno sul serio

Jeremias Rodriguez presenta Soleil alla sorella Cecilia : pranzo in famiglia per le coppie : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè intendono fare sul serio. Per la neo coppia nata all'interno de L'Isola dei Famosi è infatti tempo di presentazioni ufficiali. I due ex naufraghi si sono regalati un pomeriggio di relax con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sia Jeremias che Cecilia Rodriguez hanno trovato l'amore all'interno di un reality. Nel caso di Cecilia la conoscenza con Ignazio è avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip. Per il più ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge presentazioni in famiglia : pranzo con Cecilia e Ignazio Moser : Tanto Jeremias quanto la sorella Cecilia Rodriguez hanno trovato l?amore in un reality, Cecilia con Ignazio Moser al Grande Fratello Vip e il fratello con Soleil Sorge durante l?ultima...

Presentazioni in famiglia : Jeremias e Soleil a pranzo con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Guarda la foto : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a pranzo con Soleil e Jeremias: prime Presentazioni in famiglia dopo l’Isola dei famosi Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge dopo l’Isola... L'articolo Presentazioni in famiglia: Jeremias e Soleil a pranzo con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Guarda la foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez e Ignazio incontrano Jeremias e Soleil : presentazioni in famiglia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a pranzo con Soleil e Jeremias: prime presentazioni in famiglia dopo l’Isola dei famosi Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge dopo l’Isola dei famosi. I due, tornati da poco dall’Honduras, hanno dichiarato in più occasioni di essere felici insieme. L’esperienza che hanno fatto […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio incontrano ...