Conan Unconquered | l' RTS dei creatori di Command & Conquer | arriva questo mese su

La modalità co-op dell'RTS Conan Unconquered si mostra in un nuovo video : Tra soli 30 giorni Conan Unconquered, l'RTS creato dai veterani di Command & Conquer presso Petroglyph, farà il suo debutto su PC ed immergerà i giocatori nel selvaggio mondo di Conan.Come detto sopra, il titolo è uno strategico in tempo reale con elementi survival e presenta la possibilità di essere giocato completamente in cooperativa, collaborando con un secondo giocatore per costruire una base fortificata per respingere gli invasori. ...