Attrezzatura per Stormchasing

retemeteoamatori

(Di venerdì 24 maggio 2019) Vi siete mai chiesti cosa serve, in termini di, per fare? Prima di tutto, conoscere le basi che abbiamo appreso nei precedenti articoli, dove abbiamo fatto una carrellata dei tipi di temporali con le loro caratteristiche e le nubi accessorie tipiche e abbiamo visto quali sono i modi per cacciarli. Abbiamo imparato a consultare il radar meteorologico e come fotografare i fulmini. Ma che cosa serve, in termini di, per diventare uno stormchaser? A parte la cosa ovvia e fondamentale che è avere a disposizione un’automobile, vediamo di fare un elenco di tutto quello che può essere utile se si vuole andare a caccia di temporali. – Fotocamera reflex: nonostante adesso la tecnologia fotografica degli smartphone sia arrivata a un livello incredibile rispetto anche solo a qualche anno fa, la qualità di una reflex è ancora superiore ...

CouponsOfferte : Gfone 1pc Tavola da Surf di galleggiamento del Piatto di galleggiamento del Bordo di Attrezzatura di sconto del 80%… - RobertoTarzia : Utilizzare video per promuoversi? Quando si, quando no, che attrezzatura e software utilizzare ed una video pillola… -