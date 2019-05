24 maggio 1989 | a Barcellona il Milan riscrive la storia

lanotiziasportiva

(Di venerdì 24 maggio 2019) Doppiette di Gullit e Van Basten: al termine di un cammino europeo turbolento ma esaltante, trent’anni fa ildi Sacchi piega con quattro reti la Steaua Bucarest e trionfa in Coppa dei Campioni di Stefano Ravaglia Arrigo Sacchi, prima di entrare in campo, guardò Franco Baresi seduto davanti a lui nello spogliatoio. “Franco, come ti senti?”: il capitano già di mille battaglie, alzò gli occhi: “Me la sto facendo addosso”. Novantamila persone là fuori, sulle gradinate di cemento del Camp Nou. Quando poche ore prima il pullman delera arrivato, il pullman con a bordo la carovana rossonera dovette fendere una folla immensa, disumana, travolgente. E sempre Baresi aveva chiesto: “Ma chi glielo dice a questi se perdiamo?”. 24, trent’anni fa tondi. Il punto più alto, o forse il punto di partenza, ...

