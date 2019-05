Secondo Shawn Layden differenziare gli studi è la chiave della creatività e del successo

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Alla conferenza Collision di Toronto, il presidente di Sony Interactive Entertainment,, ha condiviso le sue esperienze e alcune delle filosofie dietro le strategie creative di PlayStation, inclusa l'enfasi sulla (fondamentale) diversità degli, riporta Twinfinite."L'industria dei videogiochi sta tra la, l'innovazione, l'intrattenimento e la tecnologia in modi diversi da qualsiasi altra industria", ha affermatoha continuato a esprimere la sua convinzione che la qualità e lasiano intrinsecamente collegate, e in che modo l'attenzione dell'azienda sia stata fondamentale per i suoi recenti successi. Ha parlato diche hanno "spinto costantemente i confini" e dell'importanza del dare a questi team "l'opportunità di sperimentare ed esplorare".Leggi altro...

stuckonwhyy : @_bieber_rauhl @ShawnMendes beh, secondo me no. hai visto quanto odio sta ricevendo Michaela solo perché è stata vi… - eliaslusyfir : RT @ysmaeIramirez: elias — simpatico e mi ci ritrovo in alcuni aspetti come ho sempre detto, gli sta benissimo shawn secondo me, mi è sempr… - eliaslusyfir : già voglio tornare shawn secondo me devo morire perché me lo merito -