Banksy a Venezia con una piccola bancarella abusiva

Banksy espone in incognito a Venezia e i vigili lo mandano via : L'articolo Banksy espone in incognito a Venezia e i vigili lo mandano via proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Banksy porta dipinto in piazza a Venezia. I vigili non lo riconoscono e lo cacciano perché era senza permesso di vendita : Qualcuno lo aveva avvistato a Venezia, ma sembrava una favola metropolitana, perché Banksy, uno dei più popolari street artist in circolazione, è un soggetto misterioso, un nome senza volto, un provocatore artistico, un uomo (o una donna, o un gruppo) controcorrente. In realtà la sua apparizione in città l’ha fatta per davvero, in coincidenza con l’apertura della Biennale d’Arte, il tempo necessario per registrare un video – ...

Il blitz di Banksy a Venezia : espone le opere a piazza San Marco ma i vigili lo cacciano : Bansky cacciato da Venezia. L’artista misterioso ha pubblicato su Instagram un video della sua ultima opera d’arte: un quadro scomposto, una serie di tele a olio che ritraggono una nave da crociera nel bacino di San Marco. Ma nella clip si vede anche quello che segue: due vigili della municipale di Venezia si avvicinano al bizzarro individuo intabarrato in abiti pesanti e gli chiedono di smantellare l’ancora più bizzarra ...

Venezia - l’artista Banksy espone le sue tele in strada ma viene allontanato dalla Polizia locale. E lui pubblica il video : Un uomo avvolto dal cappotto, con il capo coperto da sciarpa e cappello, è stato allontanato, insieme ai suoi quadri, dai vigili di Venezia per senza autorizzazine. Peccato che dietro il travestimento c’era l’artista che nasconde l’artista inglese Banksy, la cui identità è da sempre sconosciuta. Lo ha rivelato lui stesso pubblicando un video sul proprio profilo Instagram, proprio a pochi giorni dall’inaugurazione della ...

Banksy ha esposto in piazza San Marco - ma i vigili di Venezia lo hanno cacciato : La scena è ordinaria: due vigili della municipale di Venezia si avvicinano a un bizzarro individuo intabarrato in abiti pesanti e gli chiedono di smantellare l'ancora più bizzarra opera d'arte che sta esponendo in piazza San Marco. Una bizzaria, per l'appunto, come tante è abituata a vederne la città sulla laguna alle prese con orde di turisti. Solo che questa volta il protagonista non è un visitatore qualunque. L'uomo infagottato a tal punto ...

Il blitz di Banksy a Venezia - che si finge un ambulante : L'alert era scattato ieri quando, sulla parete di una casa che affaccia sul canal Rio de Ca' Foscari, era apparso un murales con un piccolo naufrago con addosso un giubbotto di salvataggio e in mano una torcia da cui usciva del fumo rosa. Lo stile ricordava quello di Banksy, il famoso street artist