Roma | 21enne entra in una discoteca in lacrime | “Mi hanno violentata in tre” Indaga la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Èta inin unana e, chiedendo di parlare con la direzione, ha detto di essere stuprata da tre persone. Una giovane etiope di 21 anni ha denunciato così la presunta aggressione subita nei pressi di un locale notturno nel piazzale dello Stadio Olimpico, a. La segnalazione alle forze dell’ordine è scatta intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica, quando la ragazza èta nellavicino al luogo della presunta violenza e ha raccontato cosa le era successo. Subito dopo, è stata portata in ospedale per gli accertamenti medici, mentre i poliziotti della Squadra Mobile diavviato le indagini per ricostruire l’accaduto. L'articoloin unain: “Miin tre”.la Squadra Mobile della Capitale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gazzettino : Roma, 21enne #etiope denuncia: «Io, violentata in strada vicino a una discoteca» - angelnolimits : Lyles, Roma ti aspetta: 9.86 a Shanghai Il 21enne statunitense, tra le stelle del Golden Gala il 6 giugno, si migl… - Luca100celleASR : Quindi me state a dì che esistono centri massaggi ndo fanno pe davero i massaggi? -