Nel carcere di Campobasso è in corso una rivolta

Rivolta Nel carcere di Campobasso : Campobasso, 22 mag. (AdnKronos) - Sono circa 26 i detenuti che si sono barricati in un'ala del carcere di Campobasso, dando poi fuoco a oggetti presenti nelle celle. Le fiamme sono state poi spente e i detenuti hanno incontrato la direttrice del penitenziario per trovare un accordo. Sul posto sono i

Rivolta dei detenuti Nel carcere di Campobasso : bruciati materassi e lenzuola nelle celle : Una vera e propria Rivolta è in atto nel penitenziario di Campobasso: una ventina di detenuti si sono barricati all'interno della struttura ed hanno appiccato il fuoco a diversi oggetti, compresi materassi e brande. Al momento non sono ancora note le ragioni che hanno portato alla clamorosa protesta, anche se è trapelata la voce che non sia stato gradito l'arrivo di una nuova direttrice, Irma Civitareale.

Spaccio di droga Nel carcere di campobasso - 7 arresti : Nel corso di una operazione antidroga della Polizia di Stato di campobasso ribattezzata "Alcatraz" sono state eseguite 7 misure cautelari

Da un carcere in Colombia spediva cocaina in Sardegna Nelle suole dei sandali : Un italiano da tempo detenuto in un carcere Colombiano organizzava il traffico di cocaina fino alla Sardegna spedendo la droga nelle suole dei sandali.Continua a leggere

La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala Nel processo sulla Piastra Expo : La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala nel processo sulla Piastra Expo. Sala, che è stato commissario unico e amministratore delegato di Expo 2015, è accusato di falso materiale

Usa - partorisce Nel bagno del McDonald's e lascia il bimbo Nel water : non andrà in carcere : Un'altra di quelle storie alle quali si fa veramente fatica a credere, ma che purtroppo si è verificata veramente negli Stati Uniti d'America, precisamente in California. La protagonista è Sarah Lockner, una donna di 27 anni, che all'epoca dei fatti ricopriva la mansione di cassiera in un McDonald's a Redwood City. In quello stesso fast food, purtroppo, circa un anno fa, la donna incinta ha deciso di mettere al mondo e poi, subito dopo, provare ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana AntoNello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Bossetti trasferito : Nel nuovo carcere potrà lavorare : Andrà a Bollate. Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti è andato via da Bergamo...