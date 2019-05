Terremoto con epicentro Barletta | insediato il Coc

Terremoto Puglia : epicentro a Barletta - in una zona considerata a “media pericolosità sismica” : Alle ore 10:13 italiane del 21 maggio 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 3.9 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV 4 km a SE di Barletta (BT), ad una profondità di 34 chilometri. L’epicentro del Terremoto è a pochi chilometri di distanza dalla città di Barletta, Andria e Trani. In tabella i comuni entro 20 km dall’epicentro. L’area interessata dall’evento, spiega in una nota l’INGV, è in una zona considerata a ...

Terremoto in Puglia : scossa di magnitudo 3.9. Paura nel Barese. Sisma anche a Ancona : Avvertita alle 10.13, magnitudo 3.9, tra le province di Barletta, Andria e Trani. Molte persone sono uscite in strada

Marche : scossa di Terremoto in mare - ben avvertita tra Ancona - Macerata e Fermo : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 21 maggio 2019, esattamente alle 06.45, sulle Marche centrali, precisamente nel fermano. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto - Conte : “Valutiamo la situazione post sisma” : “Siamo qui per valutare come procedono i lavori, consapevoli che ci sono delle comunita’ che soffrono e che ancora non individuano una prospettiva concreata e reale di vedersi restituita quella vita quotidiana che si e’ persa col Terremoto”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Norcia in occasione dell’incontro con i sindaci e gli amministratori dei territori colpiti dal sisma del 2016. ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Prevenire il rischio spopolamento - bisogna fare di più” : “Dobbiamo prevenire il rischio” spopolamento, “molto reale, questi sono borghi e paesini molto belli. Dobbiamo contrastare un fenomeno che è un po’ naturale, qui acuito dal sisma ovviamente, e lavorare a livello normativo e sul piano delle azioni concrete“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della sua visita nelle zone terremotate del Centro Italia. “Dobbiamo lavorare, abbiamo un ...

Terremoto nel governo austriaco : Strache si dimette dopo il video sui legami con i russi : Un video da Ibiza: Strache sul divano con la nipote di un’oligarca russo, a cui il vicecancelliere austriaco parla di favori reciproci, appalti garantiti, acquisto di giornali “per fare come in Ungheria” con il controllo dei media, e presunti finanziamenti illeciti al suo partito, per aggirare le tasse. E’ il Terremoto che si sta abbattendo sul lea...

Terremoto nel governo austriaco : Strache verso le dimissioni dopo il video sui legami con i russi : Un video da Ibiza: Strache sul divano con la nipote di un’oligarca, a cui il vicecancelliere austriaco parla di favori reciproci, appalti garantiti, acquisto di giornali “per fare come in Ungheria” con il controllo dei media, e presunti finanziamenti illeciti al suo partito, per aggirare le tasse. E’ il Terremoto che si sta abbattendo sul leader de...

Terremoto del 6 aprile 2009 - analisi INGV : il rilievo del danno con qualche considerazione sul futuro : Il Terremoto nell’aquilano del 6 aprile 2009 ha avuto una intensità epicentrale compresa tra il IX e il X grado della scala MCS: questo vuol dire che “le località più danneggiate, in questo caso Onna e Castelnuovo, hanno subito danni gravissimi e crolli a più della metà degli edifici. Il Terremoto è anche conosciuto semplicemente come Terremoto dell’Aquila, in quanto dopo un secolo, è stata colpita in Italia una città importante, con ...

Dal concerto di Vasco al gol di Koulibaly : è «Terremoto» al San Paolo : Allo stadio San Paolo vanno meno tifosi, in conflitto con de Laurentiis. Ma il calo si fa sentire solo nelle casse del patron del Napoli, perché il tifo fuori dall?ovale di cemento di...

Terremoto - c'è chi vive ancora nei container di lamiera : Silvia Bonomi con il suo compagno e la sua mamma sono costretti a vivere in quattro pareti di lamiera alimentate totalmente...

Terremoto Centro Italia : 104 progetti Confindustria Cgil Cisl Uil nelle aree colpite nel 2016 : A tre anni dal sisma del 2016 in Centro Italia, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil tracciano un bilancio dell’iniziativa di solidarietà che hanno promosso, insieme, e che “ha raccolto 6,9 milioni di euro ed ha permesso di finanziare 104 progetti in 63 Comuni del cratere (11 nel Lazio, 16 in Umbria, 61 nelle Marche, 16 in Abruzzo)”. Industriali e sindacati spiegano che tutti i progetti finanziati sono in fase di realizzazione con ...

Terremoto al confine tra Italia e Slovenia : scossa avvertita a Gorizia e Trieste [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato al confine Italia–Slovenia, a 12 km da Gorizia, alle 05:14:23, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Trieste, Cividale del Friuli, Gorizia, Duino-Aurisina, Monfalcone, Premariacco, San Canzian d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Monrupino, Staranzano (dati “Hai Sentito il ...

Terremoto Friuli - l’appello di Barbara : “Cerco la bimba ricoverata con me in ospedale nel 1976” : Nel giorno dell’anniversario del Terremoto del Friuli una donna che si chiama Barbara Beltrame ha scritto un post su Facebook poi rimbalzato tra social e giornali. È il suo ricordo del Terremoto e soprattutto di una bambina di 6 anni: “Aveva perso tutti sotto le macerie, le regalai il mio succo di frutta e i miei palloncini”.

Terremoto Palermo oggi : scosse e magnitudo - cosa dicono gli esperti : Terremoto Palermo oggi: scosse e magnitudo, cosa dicono gli esperti Terremoto Palermo è salito tra i trend delle ricerche dopo lo sciame sismico di questa mattina, martedì 7 maggio 2019. L’epicentro è avvenuto a Gangi, comune della città metropolitana di Palermo. La scossa più forte è stata quella delle 10, laddove la magnitudo ha raggiunto quota 3.3 della scala Richter. Successivamente sono state avvertite altre scosse. Il punto della ...