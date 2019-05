Astronomia | le nane bianche di Gaia rivelano il futuro del nostro Sole

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) È passato poco più di un anno da quando, missione dell’Agenzia spaziale europea che dal 2014 lavora febbrilmente per mappare la nostra Via Lattea, ha diffuso la sua seconda release di dati, grazie alla quale ora conosciamo luminosità e posizione di quasi due miliardi di stelle. Da allora, gli astronomi di tutto il mondo hanno analizzato questo catalogo, raccogliendo una vera miniera d’oro di nuove informazioni sulla nostra dimora galattica. Tra i risultati principali – riporta Global Science – c’è la scoperta secondo cui alcune inquiline del cosmo, molto importanti per lo studio del Sistema solare, sono decisamente più abbondanti di quanto si pensasse: le. Questi corpi celesti sono ciò che resta quando le stelle di media grandezza come ilraggiungono la fine del loro ciclo vitale. Si tratta quindi di relitti stellari estremamente densi, con ...